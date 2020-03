Coronavirus: Salvini, finalmente si chiudono fabbriche ma troppi giorni persi

- “Finalmente, dopo troppi giorni persi, ci hanno ascoltato sulla chiusura delle fabbriche. Bene, ora andiamo avanti con le altre richieste: mascherine e protezioni per tutti, anno bianco di pace fiscale per imprese e lavoratori per tutto il 2020, sveglia all’Europa e riapertura del Parlamento. Chiudere tutto ciò che non è vitale e insieme c'è la faremo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini commenta la decisione del governo di chiudere tutto quanto non è fondamentale annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (Com)