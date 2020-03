Business news: Cina, governo potrebbe abbassare obiettivo di crescita al cinque per cento quest'anno

- A causa del protrarsi della pandemia di Covid-19, Pechino potrebbe abbassare il proprio obiettivo di crescita economica per il 2020: i leader cinesi stanno prendendo in considerazione le proposte dei consulenti per ridurlo a un minimo del cinque per cento rispetto all'obiettivo iniziale di circa il sei, concordato a dicembre. Lo riferisce la stampa internazionale che cita quattro fonti politiche. Secondo quanto riferito, la Cina è destinata a scatenare miliardi di yuan di stimoli fiscali per rilanciare un'economia che dovrebbe ridursi per la prima volta in quattro decenni; la spesa in aumento mirerà a stimolare gli investimenti infrastrutturali, sostenuti da ben 2.800 miliardi di yuan (394 miliardi di dollari) di obbligazioni speciali del governo. (Cip)