Business news: Emirati, ambasciatore Corea del Sud, collaboriamo sul nucleare in paesi terzi

- L’ambasciatore della Corea del Sud ad Abu Dhabi, Kwon Yongwoo, ha espresso la propria speranza di collaborare con gli Emirati Arabi Uniti per penetrare il mercato dell’energia nucleare in paesi terzi. L'ambasciatore asiatico lo ha dichiarato in un'intervista all'agenzia stampa emiratina "Wam". L’auspicio del diplomatico si basa sulla riuscita cooperazione bilaterale nella costruzione della centrale nucleare di Barakah, situata presso la città di Braka, a 53 chilometri ad ovest dalla città di Ruwanis. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dato il via libera all’entrata in funzione della centrale nucleare di Barakah, la prima nel mondo arabo, il 23 febbraio. Nawah Energy Company, fondata nel 2016, metterà in funzione e gestirà i quattro reattori nella centrale elettrica di Barakah situata nel nord-ovest del paese. L'impianto è stato realizzato da un consorzio guidato da Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec) e Korea Electric Power Corporation (Kepco), con un costo stimato di 24,4 miliardi di dollari. Il primo dei quattro reattori doveva essere messo in servizio alla fine del 2017, ma ha subito una serie di rinvii per soddisfare gli standard di sicurezza nazionali e internazionali. Quando saranno pienamente operativi, i quattro reattori avranno la capacità di produrre 5.600 megawatt di elettricità, circa il 25 per cento del fabbisogno degli Emirati. (Res)