Business news: coronavirus, ripresi lavori di infrastrutture chiave in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di una serie di infrastrutture chiave in tutta la Cina è ricominciata, nel tentativo del paese di accelerare i progetti precedentemente pianificati per mitigare l'impatto della Covid-19 sul progresso degli investimenti. La ferrovia di 216,8 chilometri che collega la provincia di Hebei, nel nord della Cina, alla provincia di Shandong, nella Cina orientale, ha ripristinato le sue operazioni, con il primo gruppo di 1.625 lavoratori che sono tornati ai siti di costruzione. La costruzione del progetto dovrebbe svolgere un ruolo significativo nel dare impulso all'economia delle regioni intorno al Mare di Bohai. Nel frattempo, oltre 700 membri del personale direttivo della China Railway Construction sono tornati nella regione autonoma uigura dello Xinjiang per un progetto di costruzione di superstrade nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta), come ha riferito la stessa compagnia. La Cina ha promesso di accelerare la costruzione di grandi progetti e infrastrutture che sono stati fissati nei piani nazionali come parte degli sforzi per contrastare l'impatto economico della pandemia di Covid-19. La Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme ha assicurato che il paese migliorerà i collegamenti deboli nelle infrastrutture e garantirà l'efficacia e l'efficienza degli investimenti. (Cip)