Business news: Cina, coronavirus, 67 per cento aziende import-export ha recuperato gran parte capacità produttiva

- Le società di commercio estero della Cina hanno accelerato il ritmo per riprendere la produzione rallentata dalla pandemia di Covid-19: circa il 67 per cento delle principali società di importazione ed esportazione del paese ha recuperato oltre il 70 per cento della capacità produttiva. Lo ha riferito Jiang Fan, funzionario del ministero del Commercio cinese. I dati riferiti da Jiang, non includono quelli nella provincia di Hubei, focolaio dell'epidemia. "Per facilitare la ripresa della produzione del settore, il ministero ha fatto ricorso a strumenti politici come riduzioni delle tasse all'esportazione e assicurazioni sul credito all'esportazione per le imprese del commercio estero e ha introdotto misure per aiutarle a garantire ordini e mantenere quote di mercato", ha spiegato Jiang. Il funzionario ha inoltre affermato che la Cina ha fiducia nel mantenere stabile il suo commercio estero. Jiang ha aggiunto che il settore del commercio estero cinese ha una forte resilienza e solide prospettive di sviluppo e rimarrà aperto al mondo esterno. Il ministero ha anche promesso di adottare misure mirate per aiutare le imprese ad affrontare questioni come la mancanza di manodopera, capitale e materie prime. (Cip)