Business news: premier cinese Li, governo non risparmierà sforzi in aiuto a Pmi private

- Il primo ministro della Cina, Li Keqiang, ha dichiarato che il paese non risparmierà alcuno sforzo per aiutare le piccole e medie imprese (Pmi) private a sopravvivere, in seguito alla pandemia da Covid-19. "Le politiche fiscali e monetarie che sono state implementate dovrebbero essere più mirate alle piccole aziende", ha sottolineato Li, secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web del governo. L'11 marzo scorso la Cina ha annunciato tagli mirati all'obbligo di riserva bancaria (Rrr) per aumentare il sostegno ai prestiti per le piccole aziende che sono state colpite dall'epidemia di coronavirus. È quanto si legge in una dichiarazione rilasciata dopo una riunione tenutasi del Consiglio di Stato e presieduta dal premier Li. I tagli mirati alle Rrr - la percentuale di liquidità che le banche devono detenere in riserve - saranno destinati a finanziamenti inclusivi o al sostegno di piccole imprese, mentre vi saranno ulteriori tagli per le banche per azioni, cita un comunicato sul sito web del governo cinese. Tali tagli aiuteranno a stimolare i prestiti alle piccole imprese e alle imprese private e ridurranno i loro costi di finanziamento per aiutarli a riprendere le operazioni dopo l'epidemia di Covid-19. (Cip)