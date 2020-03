Coronavirus: Confapi, ok a chisura tutte attività tranne quelle strategiche

- "Oggi più che mai dobbiamo essere un Paese solo, la salute è un bene comune che va tutelato a Nord come a Sud". Lo ha detto il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, al termine della videoconferenza con il presidente Conte e le parti sociali. "Perciò, in nome della responsabilità e dell'unità di intenti nella lotta al Coronavirus - ha aggiunto Casasco - concordiamo nel chiudere tutte le attività lasciando ovviamente aperte le aziende veramente strategiche e delegando ai Prefetti il compito di verificare l'attuazione di queste disposizioni e tutte le particolari esigenze". Il presidente del Consiglio dovrebbe parlare a breve per annunciare le nuove misure concordate. (Rin)