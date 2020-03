Business news: Cina, profitti Tencent hanno superato 13 miliardi di dollari nel 2019

- Il colosso tecnologico cinese Tencent ha annunciato che il profitto attribuibile agli azionisti è aumentato del 19 per cento su base annua a 93,3 miliardi di yuan (circa 13,3 miliardi di dollari) l'anno scorso. Nel 2019, i ricavi operativi totali sono aumentati del 21 per cento rispetto a un anno prima a 377,3 miliardi di yuan (53,6 miliardi di dollari), ha dichiarato la società nel suo rapporto finanziario annuale. I ricavi pubblicitari online sono stati pari a 68,4 miliardi di yuan (9,7 miliardi di dollari), in crescita del 19 per cento su base annua, mentre i ricavi dei giochi online sono aumentati del dieci per cento rispetto all'anno precedente a 114,7 miliardi di yuan (16,3 miliardi di dollari). Durante il periodo, i ricavi dalla tecnofinanza e dai servizi alle imprese sono cresciuti del 23 per cento su base annua a 101,4 miliardi di yuan (14,2 miliardi di dollari). WeChat, la piattaforma social Tencent, conta oltre 1,17 miliardi di utenti mensili attivi, con un aumento del 6,1 per cento su base annua, afferma la società. (Cip)