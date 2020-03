Business news: Cina, effettuati 62,1 miliardi di pagamenti elettronici nell'ultimo trimestre del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ottobre a dicembre 2019 le banche della Cina hanno elaborato 62,1 miliardi di pagamenti elettronici, per un totale di 93.450 miliardi di dollari, secondo le statistiche diffuse dalla Banca centrale del paese. Il valore della transazione è aumentato del 6,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Di questi pagamenti, 30,7 miliardi erano transazioni mobili, con un aumento del 73,6 per cento. Complessivamente, durante il periodo, le banche del paese hanno elaborato 95,9 miliardi di transazioni non in contanti. Nel frattempo, le entità non bancarie hanno elaborato 202,5 miliardi di transazioni online nel trimestre. Secondo "Caixin", il numero di persone che usano i pagamenti mobili in Cina raggiungerà i 790 milioni nel 2020, con pagamenti di riconoscimento facciale sulla buona strada da adottare in tutto il paese. (Cip)