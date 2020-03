Business news: coronavirus, emessi circa 16 miliardi di dollari prestiti agevolati a sostegno imprese cinesi

- Nel fine settimane le istituzioni finanziarie cinesi hanno emesso 111,4 miliardi di yuan (circa 15,9 miliardi di dollari) di prestiti a basso costo per aiutare le aziende a rimettersi in carreggiata in seguito all'epidemia di coronavirus. Secondo quanto emerso da una teleconferenza della Banca popolare cinese (Pboc, o Banca centrale), le aziende stanno facendo progressi nel riprendere la loro produzione e, per affrontare ulteriormente le difficoltà nella ripresa del lavoro, l'istituto di credito darà priorità alle piccole e medie imprese che hanno meno resistenza alle ricadute epidemiche. Si sosterrà l'agricoltura e i settori chiave associati alla preparazione dell'agricoltura primaverile, al commercio estero legato alla catena di approvvigionamento internazionale e alle industrie più colpite dall'epidemia, come turismo, divertimento, ristorazione e trasporti, secondo la Pboc. (Cip)