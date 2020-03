Business news: Cina, ZTO Express ha registrato aumento entrate del 25,6 per cento nel 2019

- Il colosso corriere delle consegne espresse ZTO Express ha dichiarato che le sue entrate nel 2019 sono state di 22,11 miliardi di yuan (circa 3,16 miliardi di dollari), con un aumento del 25,6 per cento rispetto all'anno precedente. L'utile netto della società ha raggiunto 5,67 miliardi di yuan (806 milioni di dollari), aumentando del 29,2 per cento su base annua, secondo il rapporto rilasciato dalla società. Escludendo le operazioni transfrontaliere, i ricavi dell'azienda per ciascuna unità sono stati di 1,72 yuan (0,24 dollari), in calo del 10,1 per cento su base annua. La società ha attribuito il calo a un livello elevato di sovvenzioni che aveva mantenuto a fronte della concorrenza del mercato. L'anno scorso, ZTO Express ha gestito 10 miliardi di pacchi entro il 12 novembre. (Cip)