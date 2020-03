Business news: Cina, coronavirus, quasi la metà delle fabbriche dell'Hubei riprende la produzione

- Quasi la metà delle principali imprese industriali nella provincia centrale cinese di Hubei, focolaio dell'epidemia di coronavirus, ha ripreso la produzione a partire da martedì. Wang Qiyang, capo del Dipartimento provinciale dell'economia e della tecnologia dell'informazione, ha dichiarato che 7.629 imprese locali hanno riavviato la produzione, in particolare quelle significative per l'intera catena industriale. "Le aziende includevano quelle nel settore automobilistico, nonché gli impianti di fertilizzanti fosfatici e quelli nelle industrie dell'elettronica e della comunicazione in fibra ottica", ha detto Wang in una conferenza stampa. La Commissione sanitaria provinciale ha imposto a queste imprese di preparare mascherine, disinfettanti, sapone liquido, termometri a infrarossi e altre forniture necessarie. (Cip)