Coronavirus: Conte, non ci sono alternative a misure intraprese, dobbiamo resistere

- Non ci sono alternativa alle misure intraprese contro il coronavirus ma “dobbiamo resistere”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in diretta Facebook. “Le misure adottate richiedono tempo prima di potere portare gli effetti. Non abbiamo alternative in questo momento dobbiamo resistere”, ha dichiarato Conte. “La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno che si rinnova, questi decessi per noi non sono semplici numeri ma sono storie di persone e famiglie che perdono gli affetti più cari”, ha aggiunto il premier.(Res)