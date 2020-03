Coronavirus: il governo chiude le attività produttive non necessarie, Conte fa appello all'unità

- Il governo italiano ha deciso di chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva "che non sia strettamente necessaria, cruciale e indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali". Lo ha annunciato in diretta Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, chiedendo ai cittadini italiani di "stringersi forte come una catena a protezione del bene più importante, la vita". Il capo del governo ha rivendicato di aver scelto "la linea della trasparenza", definendo quella in corso "la crisi più difficile dal secondo dopoguerra". "Siamo chiamati a misurarci con immagini e notizie che ci feriscono, lasciano un segno che resterà sempre impresso nella nostra memoria", ha sottolineato Conte. (segue) (Res)