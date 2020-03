Coronavirus: il governo chiude le attività produttive non necessarie, Conte fa appello all'unità (2)

- Il nuovo passo annunciato, ha spiegato il presidente del Consiglio, consiste nel "chiudere nell’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali". Conte ha affermato di aver lavorato nel pomeriggio con sindacati e associazioni di categoria per stilare una lista delle attività più necessarie per il funzionamento dello Stato. Resteranno aperti supermercati, negozi di generi alimentari e prima necessità. Nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati, cosa che non renderà necessaria alcuna "corsa agli acquisti". Resteranno aperte anche farmacie, parafarmacie, attivi i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari. "Assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali come i trasporti e le attività connesse". (segue) (Res)