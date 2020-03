Coronavirus: il governo chiude le attività produttive non necessarie, Conte fa appello all'unità (3)

- "Al di fuori delle attività essenziali, consentiremo solo il lavoro in modalità smart working. Rallentiamo il motore, ma non lo fermiamo". Tale decisione, ha spiegato Conte, "ci consente di affrontare la fase più acuta del contagio" e "si rende necessaria oggi per contenere quanto più possibile la diffusione epidemia". "Le misure fin qui adottate richiedono tempo perché possano spiegare i loro effetti. Servono pazienza, responsabilità, fiducia. Sono misure severe: rimanere a casa, rinunciare a radicate abitudini non è facile ma non ci sono alternative. Dobbiamo resistere. Solo così riusciremo a tutelare noi stessi e chi amiamo. Il nostro sacrificio di rimanere a casa è minimo, se paragonato a quello che stanno compiendo i concittadini negli ospedali". (segue) (Res)