Coronavirus: il governo chiude le attività produttive non necessarie, Conte fa appello all'unità (4)

- "I medici, gli infermieri, le forze dell’ordine, le forze armate, uomini e donne protezione civile non vanno semplicemente a lavorare - ha detto ancora Conte - ma compiono atto di grande responsabilità, di amore verso l’Italia intera". Il capo del governo ha ammesso che "l'emergenza si sta tramutando in piena emergenza economica, ma lo Stato c’è". "Il governo interverrà con misure straordinarie che ci consentiranno di ripartire quanto prima. La comunità deve stringersi forte come catena a protezione del bene più importante, la vita. Se venisse meno un solo anello, ci esporremo a pericoli più grandi". (Res)