Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), domani arriveranno 52 medici cubani in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un team di 52 medici cubani arriverà domani e partirà per la Lombardia per gestire l'ospedale da campo che sarà allestito a Cremona". Lo ha detto il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. (Rer)