Coronavirus: Brusaferro (Iss), virus sbilancia equilibri salute faticosamente mantenuti

- Il Covid-19 sbilancia gli equilibri della salute faticosamente mantenuti. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. "Come Paese soffriamo di un dato importante, che è uno dei vanti della nostra sanità: una popolazione molto anziana con un'età media molto elevata anche in persone con molta patologie - ha spiegato Brusaferro -. Il virus fa questo: sbilancia un equilibrio che veniva faticosamente ma costantemente mantenuto". "I nostri dati - ha ricordato Brusaferro - mostrano un'età mediana di 63 anni per i contagiati e sfiora gli 80 anni per quel che riguarda i morti, che hanno nella maggior parte dei casi una o più patologie". (Rer)