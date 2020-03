Coronavirus: lutto per Piero Chiambretti, è morta la mamma Felicita

- Questa sera, a Torino, è morta la mamma di Piero Chiambretti, Felicita, di 84 anni. Da domenica scorsa era ricoverata all’ospedale Mauriziano, dove era risultata positiva al Covid-19. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. "Le mie più sentite condoglianze per mamma Felicita a Piero Chiambretti. Non ce l’ha fatta...", scrive Vladimir Luxuria su twitter. Anche Piero Chiambretti è stato ricoverato in osservazione al Mauriziano. Le sue condizioni sono buone. (Rpi)