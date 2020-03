Coronavirus: a Pomezia 30 casi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 30 ad oggi i casi accertati di Covid-19 a Pomezia. "I due nuovi casi sono entrambi uomini, di cui uno ricoverato e uno in isolamento domiciliare. Oggi 23 cittadini di Pomezia - spiega in una nota il Comune di Pomezia -, collegati ai precedenti casi riscontrati, sono fuori dalla sorveglianza domiciliare perché negativi, e altri 25 ne usciranno nei prossimi 7 giorni, salvo nuovi aggiornamenti". Il sindaco Adriano Zuccalà rinnova "l’invito alla cittadinanza a rimanere in casa e a rispettare le nuove norme che prevedono il divieto di accesso ai parchi e alle spiagge. I controlli delle forze dell’ordine sono capillari, ma tutti dobbiamo fare la nostra parte per evitare che i sacrifici fatti siano vani". Il sindaco ricorda inoltre "che da oggi è disponibile l’elenco delle attività che prevedono consegne a domicilio nella nostra Città" (Com)