Coronavirus: a Frosinone Protezione civile a supporto della polizia municipale

- L'amministrazione comunale di Frosinone, per il tramite del comandante della Polizia locale, Donato Mauro, ha disposto l'impiego del gruppo comunale di Protezione civile, per supporti di carattere logistico ed informativo agli uomini della municipale, nelle attività territoriali straordinarie, predisposte per fronteggiare l'emergenza del coronavirus. "Le squadre di volontari - si legge in una nota -, con il coordinamento del funzionario comunale Marco Spaziani, provvederanno, nell'ambito di più turni disposti sull'intero perimetro del capoluogo, a segnalare alle Forze dell'ordine eventuali situazioni di criticità o di possibili violazioni alle vigenti disposizioni (contenute sia nei decreti emanati dal Governo che negli atti emessi dalla giunta comunale), che prevedono limitazioni negli spostamenti e nelle attività nelle aree pubbliche, quali piazze, strade ed aree verdi, ove vige il divieto di assembramento. Infine, il gruppo comunale di Protezione civile, su disposizione del sindaco, Nicola Ottaviani, provvederà anche a fornire informazioni alla popolazione, circa le più recenti misure adottate per contrastare la diffusione del virus, da parte del Governo, della Regione e dello stesso comune di Frosinone". (Com)