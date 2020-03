Coronavirus: Silvestroni (Fd'I), medico esterno città metropolitana Roma positivo, Raggi attivi protocolli

- Il medico competente esterno dell'ente della città metropolitana di Roma Capitale è positivo al Covid-19. A darne notizia, in una nota, il deputato e consigliere metropolitano di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni. "Ho appreso da poco della positività al coronavirus del medico competente esterno dell'ente della città metropolitana di Roma Capitale - sostiene Silvestroni -. Il professionista è venuto a contatto nei giorni scorsi con alcuni impiegati ex provinciali della sede di via Ribotta. Come consigliere metropolitano sono vicino al professionista e a tutti i dipendenti metropolitani che espletano quotidianamente la propria attività lavorativa al servizio dei cittadini dell'intero territorio provinciale di Roma. Faccio appello alla Raggi, presidente della città metropolitana di Roma Capitale, affinché - conclude Silvestroni - attivi e verifichi che tutti i protocolli di prevenzione siano eseguiti in modo da garantire la totale sicurezza dei dipendenti e il funzionamento dei servizi essenziali per i 121 comuni della Provincia di Roma già fortemente pregiudicati".(Com)