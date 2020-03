Business news: Hong Kong, tasso di disoccupazione sale al 3,7 per cento, il livello più alto negli ultimi nove anni

- Il tasso di disoccupazione di Hong Kong è salito al 3,7 per cento nel periodo tra dicembre 2019 e febbraio 2020, il livello più alto negli ultimi nove anni, e nei settori legati al consumo e al turismo ha raggiunto il 6,1 per cento, il massimo in dieci anni. Lo ha riferito il governo della Regione amministrativa speciale cinese. Secondo gli ultimi dati sull'occupazione pubblicati dal Dipartimento censimento e statistiche del governo, il tasso di disoccupazione destagionalizzato tra dicembre 2019 e febbraio 2020 è aumentato di 0,3 punti percentuali rispetto al periodo novembre 2019-gennaio 2020, con un tasso di sottoccupazione che ha raggiunto il picco quinquennale dell'1,5 per cento. Nel trimestre dicembre-febbraio, l'occupazione totale è diminuita di circa 34.400 unità a 3.768.800 e la forza lavoro è diminuita di circa 22.500 a 3.903.000, rispetto a novembre-gennaio. Il segretario del governo per il Lavoro e il welfare, Law Chi-kwong, ha affermato che il mercato del lavoro si è fortemente deteriorato a causa dell'epidemia di Covid-19, che ha causato gravi interruzioni a una vasta gamma di attività economiche e ha smorzato il sentimento economico. Law ha sottolineato che la situazione occupazionale dei settori legati al consumo e al turismo si è aggravata ulteriormente, poiché la minaccia dell'infezione da coronavirus ha bloccato il turismo in entrata e ha inferto un duro colpo alle attività legate al consumo. Il tasso di disoccupazione e il tasso di sottoccupazione di questi settori sono aumentati rispettivamente del 6,1 e del 2,5 per cento, entrambi i più alti in circa un decennio, ha affermato il funzionario. (Cip)