Business news: India, commissariamento Yes Bank, revocate tutte le restrizioni

- L’istituto di credito indiano Yes Bank, commissariato il 5 marzo dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, ha ripreso a operare senza restrizioni, come annunciato dal governatore, Shaktikanta Das. La ripresa dei servizi è avvenuta con qualche inconveniente tecnico: sono stati segnalati dei problemi nei servizi online. Inoltre, un sondaggio via Twitter commissionato dal sito di informazione finanziaria “Moneycontrol.com”, ha rilevato che il 53 per cento dei correntisti intende ritirare tutti i suoi soldi. (Inn)