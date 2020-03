Business news: Hong Kong, Hkex, mercati finanziari operativi e resilienti

- Il mercato azionario e dei futures Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (Hkex) ha continuato a funzionare con resilienza nonostante l'impatto dell'epidemia di coronavirus e rimane impegnato a mantenere la piena operatività. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Hkex, Charles Li. "Durante la scorsa settimana, i mercati globali hanno visto una maggiore volatilità che riflette l'ambiente macro e l'impatto dell'epidemia Covid-19. Durante questo periodo, i mercati di Hkex hanno continuato a operare con resilienza, sostenendo un ambiente commerciale equo e ordinato mentre allo stesso tempo garantire la sicurezza e il benessere dei nostri colleghi", ha dichiarato Li. "I nostri sistemi di compensazione e gestione dei rischi sono rimasti pienamente funzionali, fornendo efficienza, affidabilità e trasparenza, in un momento in cui ciò è maggiormente necessario", ha aggiunto. "Hkex ha messo in atto un quadro completo di gestione della continuità operativa per garantire continuità e stabilità del servizio. Internamente, abbiamo implementato una serie di misure precauzionali in tutti i nostri siti in Asia e nel Regno Unito e abbiamo fornito consulenza tempestiva su viaggi e salute per garantire la protezione di tutti i nostri colleghi", ha sottolineato. (Cip)