Coronavirus: Ciacciarelli (Lega), valutare ipotesi di dichiarare Cassino zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valutare l'ipotesi di dichiarare Cassino, in provincia di Frosinone, zona rossa. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Ho inviato una nota urgente all'assessore regionale alla Sanità D'Amato ed al direttore generale della Asl di Frosinone Lorusso affinché valutino l'ipotesi di dichiarare la città di Cassino zona rossa - spiega Ciacciarelli -. In queste ore, infatti, le cronache locali riportano, da un lato un significativo numero di casi di Covid 19 nella Città martire, dall'altro, circostanza certamente più grave, dell'isolamento di una struttura sanitaria privata nella città a causa dell'accertamento di un numero importante di persone risultate positive al virus. Questa situazione sta generando comprensibile preoccupazione in tutti i Cittadini di Cassino, sia per l'ulteriore potenziale diffondersi del virus, sia per la rilevanza dal punto di vista dell'utenza, che è entrata comunque in contatto nei giorni scorsi con la struttura sanitaria ora isolata. La crescente preoccupazione dei cittadini di Cassino, si sta manifestando di ora in ora, con telefonate ai vari interlocutori istituzionali, compreso lo scrivente, sia attraverso appelli sui social. Per questi motivi ho chiesto di valutare con la necessaria attenzione la possibilità di dichiarare subito la città di Cassino quale 'zona rossa', quindi - conclude Ciacciarelli - con il blocco totale delle entrate e delle uscite dalla Città, allo scopo di prevenire ogni ulteriore possibile diffondersi del virus".(Com)