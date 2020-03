Coronavirus: Anzaldi (Iv), "New York Times" demolisce gestione Conte, cambiare passo

- Il "New York Times" ripercorre le tappe dell'emergenza coronavirus in Italia e demolisce la gestione di Conte. Lo scrive su twitter il deputato di Italia viva, Michele Anzaldi, postando il reportage pubblicato sull'edizione online del quotidiano americano. "Confusione, messaggi contraddittori, ritardi. Pesante bocciatura, fallimento soprattutto di comunicazione. Troppi errori, urgente cambiare passo" è il commento di Anzaldi al lungo articolo del "New York Times" dal titolo "Italy, pandemic's new epicenter, has lessons for the world" (l'Italia, nuovo epicentro della pandemia, ha delle lezioni per il mondo). (Rin)