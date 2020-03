Coronavirus: Gioia Tauro, dietrofront del sindaco, le edicole non chiuderanno

- Dietrofront del sindaco di Gioia Tauro: domani le edicole non chiuderanno. Aldo Alessio, il primo cittadino della città portuale calabrese, aveva decretato la chiusura delle edicole provocando, tra le altre, la protesta del sindacato giornalisti regionale. Grazie all'intervento del Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, al quale si era rivolto il segretario del sindacato dei giornalisti, Carlo Parisi, il sindaco ha revocato il provvedimento che aveva adottato presentandolo come una misura precauzione per l'emergenza coronavirus. Domani, e nelle altre giornate festive, le edicole saranno aperte dalle 7 alle 13, anticipando di un'ora la chiusura rispetto ai giorni lavorativi, in ottemperanza del decreto della presidenza del Consiglio. (Rin)