Coronavirus: in 24 ore oltre 7 mila adesioni a call Protezione civile per task force medici

- Sono 7.223 i medici che, alle 19.30, hanno aderito da tutta Italia alla call della Protezione civile per costituire una task force da mandare nei territori più in difficoltà per l'emergenza coronavirus. "È un atto di amore e di orgoglio verso questo paese, siamo stati travolti" ha commentato il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, che ieri aveva annunciato la call che scadeva alle ore 20. "Molti non ci credevano e invece siamo stati travolti dall'Italia migliore - ha aggiunto Boccia -. Da tutta Italia e di tutte le età: più di settemila pronte ad andare al fronte nelle corsie, è stata una risposta straordinaria. Ora andranno in Lombardia". Boccia, inoltre, ha ricordato come la call sia stata scelta per "non mettere in imbarazzo le Regioni" che avevano garantito circa 100 medici. (Rer)