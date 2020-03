Coronavirus: Piemonte, sale a 10 il numero di pazienti guariti

- Oggi, in Piemonte, sono guariti altri due pazienti contagiati dal “coronavirus covid19”. Si tratta di due donne, una dell’Astigiano di 73 anni e una del Vercellese di 44 anni. E' il dato comunicato nel pomeriggio all’Unità di crisi della Regione Piemonte. Le persone guarite in Piemonte sono in totale 10, di cui quattro uomini a Torino (di 42, 61, 37 e 55 anni), quattro donne ad Asti (di 77, 87 e 76 e 73 anni), un uomo di 44 anni in provincia di Cuneo e una donna di 44 anni in provincia di Vercelli. (Rpi)