Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), numeri al sud ancora fronteggiabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al momento i numeri che registriamo al sud sono fronteggiabile con le misure messe in campo". Lo ha detto rispondendo il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. Borrelli ha poi aggiunto: "Continuiamo ad attrezzarci per affrontare l'emergenza: i posti terapia di intensiva in tutta Italia erano poco più di 5 mila, sono arrivati a 7.700, è una corsa contro il tempo, senza sosta e senza tregua". (Rer)