Coronavirus: Brusafferro (Iss), comportamenti irresponsabili possono vanificare misure restrittive

- I comportamenti irresponsabili possono vanificare misure restrittive. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. "Il punto chiave è il distanziamento che va rispettato in tutte le fasi: questo è l'elemento chiave di questa battaglia - ha spiegato -. Altro elemento: siamo in una fase in cui la curva cresce e dobbiamo vedere nei prossimi giorni l'impatto dei provvedimenti dell'11 marzo che, però, sarà attenuato se proseguono comportamenti irresponsabili". (Rer)