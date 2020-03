Coronavirus: Pelonzi (Pd), Raggi tuteli lavoratori impiegati a garantire i servizi

- "Tutelare i lavoratori, soprattutto quelli impiegati nell'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini. Questo è quello che fanno sempre i sindacati. Questo dovrebbe essere il dovere di chi amministra la città". Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi. "Leggiamo basiti comunicati della sindaca e di membri della giunta che attaccano l'ordinanza regionale sugli orari di apertura dei supermercati a tutela dei lavoratori e dei cittadini e che criticano le posizioni dei sindacati a difesa degli stessi - aggiunge Pelonzi -. L'amministrazione di Roma capitale dovrebbe attivarsi per aiutare chi è in prima linea nella battaglia all'emergenza: interventi per tutelare lo stipendio e la salute dei lavoratori di Atac, Ama, Vigili urbani, operatori socio sanitari. Si dovrebbe attivare subito una cabina di regia con i sindacati per capire quali interventi porre in essere e monitorare le condizioni di lavoro invece di innescare pericolose micce polemiche. La sindaca Raggi - conclude Pelonzi - si svegli, questo non è un gioco, c'è chi rischia salute e lavoro". (Com)