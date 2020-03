Coronavirus: Gelmini (FI), piano infrastrutture e flat tax per tutti per far ripartire Italia

Roma, 21 mar 18:33 - (Agenzia Nova) - Con la sospensione del Patto di stabilità il governo italiano potrà mettere nell'economia tanto denaro quanto serve, ma non dovrà sprecarlo. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Solo un grande piano di infrastrutture, anche grazie all'intervento della Banca europea degli investimenti, l'utilizzo dei fondi strutturali residui, e un grande piano di taglio delle tasse possono dare la spinta all'Italia per ripartire. Si portino a 100 i miliardi stanziati dal governo e si parta subito con la flat tax per tutti. Ora o mai più", conclude Gelmini.





