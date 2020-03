Coronavirus: Pizzul e Girelli (Pd), finalmente sui tamponi ai medici Gallera ha cambiato idea

- "Finalmente Gallera ha deciso di fare i tamponi agli operatori sanitari, una cosa che chiediamo da giorni. Come mai solo ora? Occorre proteggere i medici ed è fondamentale il potenziamento della sanità territoriale perché per sconfiggere il virus sul territorio è determinante il coordinamento dei medici di base e il coinvolgimento dei comuni. Ben venga questo cambio di rotta, forse un po' tardivo“. Lo dichiarano il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul e il consigliere regionale Gian Antonio Girelli dopo che l'assessore al welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera ha detto che verranno fatti i tamponi a tappeto a medici e pediatri. "I tamponi vanno aumentati in modo deciso, soprattutto per le persone a rischio, come sono anche gli operatori delle Rsa e gli inquilini delle case popolari. Ricordiamo all'assessore anche l'assoluta necessità di far avere a tutti gli operatori sanitari e sociali i dispositivi di protezione, in troppi ne denunciano la mancanza. Dalla Protezione Civile ci risulta ne arrivino molti, come vengono distribuiti?" concludono gli esponenti Dem.(Com)