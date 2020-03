Coronavirus: Emirati chiudono spiagge, piscine, cinema e palestre

- Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno stabilito la chiusura temporanea di spiagge, piscine, cinema e palestre di proprietà pubblica e privata a partire da domenica, 22 marzo. Lo ha reso noto oggi l’ufficio stampa del governo. Il provvedimento, teso a contrastare la diffusione del coronavirus, resterà in vigore per almeno due settimane. Nelle ultime ore si sono registrati i primi due decessi per Covid-19 negli Emirati Arabi Uniti, dove i casi di contagio da coronavirus sono balzati a quota 140. Lo ha reso noto questa mattina il ministero della Sanità, secondo cui le vittime sono un arabo di 78 anni e un asiatico di 58. Il primo era rientrato dall’Europa ed è morto a causa di un arresto cardiaco. Il secondo viveva da tempo negli Emirati e soffriva di patologie pregresse. I due casi, ha sottolineato il ministero, sono stati entrambi presi in cura dagli ospedali nazionali. (Res)