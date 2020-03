Coronavirus: Usa, oltre 10mila i casi di contagio nello Stato di New York

- Sono 10.356 i casi confermati di coronavirus negli Usa, nel solo Stato di New York. Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo in una conferenza stampa. Nella città di New York si registrano 6.211 persone infette dal virus. Secondo il governatore, lo Stato di New York ha registrato il numero più alto di casi da Covid-19 rispetto ad altri Stati e in altri paesi del mondo, poiché le autorità locali stanno effettuando un alto numero di tampo. Quasi 45.500 residenti sono già stati testati, ha aggiunto Cuomo chiarendo che tra il 40 e l'80 percento dei residenti dello Stato di New York dovrebbero contrarre il nuovo coronavirus. Sono 56 i deceduti registrati nello Stato.(Nys)