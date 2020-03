Coronavirus: Zanella (FI), irrispettoso show di Boccia, c'è bisogno di serietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Boccia si presenta in conferenza dando vita a uno 'show' con mascherina rifiutata come impropria dall'assessore Gallera qualche giorno fa, e scambio di sorrisini con Borrelli". Lo afferma, in una nota, Federica Zanella, deputata di Forza Italia. "Davanti al dramma di una Regione in trincea che ad oggi annovera 25.515 contagiati, molti tra il personale sanitario che necessita di adeguate protezioni, e 3. 095 morti, un atteggiamento del tutto irrispettoso. Come la sua giustificazione, accompagnata dalla considerazione che la gente non ha bisogno di sterili polemiche. Vero, c'è bisogno di serietà, nelle risposte e nei comportamenti. Che Boccia non ha dato dimostrazione di saper incarnare", conclude Zanella.(Rin)