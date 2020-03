Brasile: coronavirus, Stato di San Paolo in quarantena dal 24 marzo al 7 aprile

- Il governatore dello Stato brasiliano di San Paolo, Joao Doria, ha annunciato oggi una quarantena di 15 giorni a partire da martedì 24 marzo per contrastare la diffusione del coronavirus. Dovranno chiudere tutti i servizi non essenziali: negozi, bar e ristoranti. I ristoranti potranno effettuare consegne a domicilio e le panetterie saranno aperte e potranno vendere prodotti da forno ma non cibi preparati. Sono previsti controlli e sanzioni per i trasgressori. Resteranno aperti, invece, i supermercati, i negozi di generi alimentari, le banche, le edicole, i distributori di benzina, i negozi di e per animali. Saranno operativi i servizi sanitari, quelli di pulizia e quelli di trasporto. Non ci sono restrizioni per l’industria e l’edilizia. Il provvedimento è al momento previsto fino al 7 aprile, termine eventualmente prorogabile. (segue) (Brb)