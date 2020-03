Brasile: coronavirus, Stato di San Paolo in quarantena dal 24 marzo al 7 aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei decessi nello Stato è salito a 15, sei più di ieri. Dei 15 morti, 14 sono deceduti in ospedali privati e uno in una struttura pubblica. Tra gli ultimi sei, solo uno aveva meno di 50 anni, ma era affetto da tubercolosi, mentre gli altri ne avevano tutti più di 70, secondo quanto riferito dal segretario statale alla Salute, José Henrique Germann. I casi confermati nello Stato di San Paolo sono 396 casi, con 34 pazienti ricoverati in terapia intensiva. I casi sospetti sono circa novemila. In tutto il Brasile i casi confermati, alle 13.30 di oggi, sono 1.021, con 18 decessi. Sono interessati dal contagio 25 Stati federali su 26 e il Distretto Federale della capitale, Brasilia. (Brb)