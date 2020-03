Coronavirus: assessore Roma, sindacati tentano di strumentalizzare emergenza

- In giorni sconvolgenti per tutti, dove la coesione istituzionale costituisce un ingrediente fondamentale, qualche sindacalista tenta di strumentalizzare l’emergenza per occupare la scena del dibattito politico, trasformando ogni tema in una grande arena in cui rincorrere le prede. Lo scrive su Facebook l'assessore al Personale di Roma Capitale Antonio De Santis. "Abbiamo letto un comunicato di Cgil e Filcams Cgil di Roma e del Lazio, Cisl e Fisascat Cisl di Roma e del Lazio e Uil e Uiltucs di Roma e del Lazio in cui la sindaca Virginia Raggi viene accusata di 'strumentalizzare le paure e le difficoltà per acquisire consenso'. Il motivo? - spiega l'assessore - Aver chiesto al presidente della Regione Lazio, nell'ambito dei dovuti rapporti istituzionali, di valutare di lasciare inalterato l’orario dei supermercati e quindi eventualmente modificare l’ordinanza della stessa Ragione Lazio. E’ disarmante, anche difficile commentare questo comunicato dei confederali. L’obiettivo primario - continua De Santis - che accompagna ogni misura e provvedimento riguardo il coronavirus è quello di ridurre o abbattere il rischio di contagio. Evitare gli assembramenti è quindi fondamentale e dal monitoraggio fatto nelle ultime 48 ore si è registrato l’aumento degli assembramenti che ha quindi indotto la Sindaca a promuovere questo tipo di riflessione. Un concetto elementare e di buonsenso, insomma, che giustifica una normalissima interlocuzione tra Raggi e Zingaretti". (segue) (Rer)