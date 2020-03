Coronavirus: assessore Roma, sindacati tentano di strumentalizzare emergenza (2)

- "I sindacati confederali di Roma e de Lazio - aggiunge l'assessore al Personale di Roma Capitale Antonio De Santis - dovrebbero ragionare su come effettuare nuove assunzioni in un settore che, insieme a quello della Sanità, è sotto pressione in questo drammatico momento. Preferiscono, invece, mettere in discussione le più basilari leggi della fisica pur di attaccare la sindaca di Roma. Peraltro promuovere assunzioni nel settore dovrebbe essere la loro vocazione, il seme da cui far germogliare proposte anche in tema di tutele efficaci per i lavoratori del settore. In questo caso barattano la loro funzione originaria interponendosi ad una lettera che la sindaca Raggi scrive al presidente Zingaretti. Chissà perché". Per l'assessore "ora accusano Virginia Raggi di ricercare il consenso, mentre lei si limita a impartire indicazioni dettate dalla logica e dal ruolo che ricopre. Peccato, però, che queste prede siano le istituzioni che qualche sindacalista - non tutti fortunatamente - sta mortificando quotidianamente per scippare minuti in più sui giornali e nelle televisioni. I sindacati sono legati a conquiste di civiltà come lo Statuto dei Lavoratori. Sono pilastro della nostra Carta Costituzionale. Ad Maiora", conclude l'assessore. (Rer)