Coronavirus: Labriola (FI), subito sanificazioni quotidiane, seguire esempio della Cina

- Un aspetto fondamentale è la sanificazione del territorio e finora è stato trascurato. Lo afferma, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "Il numero dei morti è impressionante e purtroppo la tendenza per ora non sembra invertirsi. Sono personalmente vicina ai famigliari delle vittime, ai medici, agli operatori sanitari, ai ricercatori che stanno lavorando senza sosta. Un pensiero va ai sindaci e ai governatori delle regioni più colpite, che si trovano in grandissima difficoltà", dice Labriola che aggiunge: "Credo che il governo stia trascurando un aspetto fondamentale, quello della sanificazione dei territori, dei supermercati, delle strade, dei mezzi pubblici, dei giardini, che sarebbe invece fondamentale per combattere l'emergenza coronavirus. Non abbiamo più tempo da perdere, è necessario intervenire seguendo l'esempio della Cina che ha adottato misure fortemente restrittive ma ha anche sanificato costantemente. Ad emergenza superata occorrerà inoltre pensare a una commissione di inchiesta parlamentare che faccia luce sui molti errori commessi", conclude Labriola. (Com)