Coronavirus: sale a 163 numero dei contagi in Bulgaria

- Sale a 163 i casi di contagio da coronavirus in Bulgaria, che conta così 30 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il generale, Ventsislav Moutafchiiski, a capo della task force contro il coronavirus, che ha chiarito oggi in conferenza stampa come le autorità bulgare considerino i guariti come tali solo dopo due tamponi negativi. Le tre persone dimesse riceveranno un congedo per malattia di 30 giorni e una raccomandazione di rimanere a casa per il periodo di quarantena.(Bus)