Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), 4.825 vittime in Italia, 793 più di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 4.825 il numero di vittime dell'epidemia coronavirus Covid-19. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. Si tratta di 793 decessi in più rispetto a ieri, nuovo record di vittime dall'inizio dell'epidemia che supera i 627 decesso di ieri. Sono invece 42.681 le persone contagiate dal Covid-19 in Italia, 4.821 casi in più di ieri. Il totale dei casi supera ormai i 50 mila, precisamente 53.578, a cui vanno sottratti, per avere il totale degli attualmente positivi, le 4.825 vittime e i 6.072 guariti. Quanto alle guarigioni,sono appunto 6.072 in tutta Italia le persone guarite dal virus, 943 da ieri. Delle 42.681 persone contagiate dal coronavirus 17.708 sono ricoverate con sintomi, 22.116 si trovano in isolamento domiciliare e 2.857 in terapia intensiva (202 in più rispetto a ieri), ovvero circa il 6,7 per cento degli attualmente positivi (un dato in leggera discesa rispetto agli ultimi due giorni). Per quanto concerne i tamponi utilizzati per diagnosticare il virus, la Protezione civile fa sapere che ne sono stati effettuati 233.222 su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio, questo è il dettaglio delle vittime: in Lombardia sono decedute 3.095 persone (546 in più di ieri), mentre in Emilia Romagna 715. Lo si legge nel bollettino delle 18 diffuso dalla Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Inoltre - continua il bollettino - in Veneto sono decedute 146 persone; nelle Marche 137; in Piemonte 238; in Toscana 72; in Liguria 152; in Puglia 29; in Sicilia 6; in Abruzzo 22; nel Lazio 50; in Campania 22; in Friuli Venezia Giulia 42; a Trento 28, a Bolzano 20; in Sardegna 4; n Valle D'Aosta 8; in Umbria 10; in Calabria 5 e in Molise 7. (Rin)