Brasile: coronavirus, 1.021 casi e 18 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di coronavirus in Brasile, confermati alle 13.30 (ora locale) di oggi dal ministero della Salute, sono saliti a 1.021 e i decessi a 18, di cui 15 nello Stato di San Paolo e tre in quello di Rio de Janeiro. I due Stati sono i più colpiti, rispettivamente con 396 e 110 casi. Il contagio, comunque, interessa 25 Stati federali su 26 – fa eccezione il Roraima – e il Distretto Federale della capitale, Brasilia, quest’ultimo con 108 casi. I numeri sono superiori a 50 negli Stati di Cearà, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. L’ultimo a entrare nella lista è il Maranhao. (Brb)