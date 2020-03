Coronavirus: assessori cultura chiedono confronto a ministri su fondi straordinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una lettera ai ministri Franceschini e Catalfo, i dodici assessori alla Cultura delle grandi città italiane che hanno lanciato l'appello per assicurare un sostegno straordinario al settore culturale, esprimono apprezzamento per l'impegno e le prime misure adottate dal governo e chiedono un confronto sulla formazione dei decreti attuativi del "Fondo emergenze per lo spettacolo e il Cinema" e del "Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19" e sulle future misure rivolte al settore anche nel medio termine. "Nella lettera - si legge in una nota - gli assessori richiamano il ruolo cruciale delle amministrazioni locali nello sviluppo della vita culturale del Paese, le ricadute che la crisi ha sul settore e sugli enti locali, e mettono a disposizione il patrimonio di conoscenze e connessioni per contribuire affinché le misure disposte con il Decreto Legge del 17 Marzo possano avere rapidamente la massima efficacia, tenuto conto delle caratteristiche del settore". A questo riguardo nel testo si legge tra l'altro: "La sospensione totale delle attività culturali è stata la prima delle misure di riduzione della socialità, con un impatto immediato anche sulle capacità di sostentamento di moltissimi che vivono spesso di un'economia fatta di passione ma con ridotti margini di sostenibilità, con un consistente e costante rischio d'impresa: strutture caratterizzate da fragilità strutturali e organizzative, da operatori con contratti atipici, partite Iva, freelance, prestatori d'opera a prestazione occasionale e a giornata, tutti soggetti titolari di rapporti di lavoro autonomo o a tempo determinato". Le lettere inviate ai Ministri Catalfo e Franceschini sono firmate da: Luca Bergamo, vicesindaco con delega alla Crescita Culturale – Roma; Adham Darawsha, assessore alle culture di Palermo; Filippo Del Corno, assessore alla Cultura di Milano; Eleonora de Majo, assessora alla Cultura e al turismo di Napoli; Barbara Grosso, assessora alle politiche Culturali, dell'istruzione, per i giovani di Genova; Francesca Paola Leon, assessora alla Cultura di Torino; Matteo Lepore, assessore alla Cultura e al turismo di Bologna; Paola Mar, assessore al Turismo, toponomastica, decentramento e municipalità di Venezia; Paolo Marasca, assessore Cultura, turismo e politiche giovanili di Ancona; Ines Pierucci, assessora alle politiche Culturali e turistiche di Bari; Paola Piroddi, assessora Cultura, spettacolo, verde pubblico e benessere animale di Cagliari; e Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura di Firenze. L'appello ha raccolto migliaia di firme. (Com)