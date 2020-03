Coronavirus: questore De Matteis, a Torino reati in calo dell'80 per cento

- Nel Torinese c'è stato “un decremento dell'80 per cento di tutti i reati” da quando è entrato in vigore il decreto governativo dell'11 marzo (“Io resto a casa”), che ha fissato regole stringenti contro la diffusione del coronavirus. A fornire il dato è il questore di Torino, Giuseppe De Matteis. “C'è stato un abbattimento del numero di furti in abitazione, perché la gente è a casa, e di furti sulle auto, perché i torinesi le usano poco - spiega a Nova il questore -. E' quasi azzerato anche il numero di rapine in esercizi commerciali, farmacie e banche”. Anche il numero di reati per spaccio è diminuito, ma in misura minore: “C'è stato un calo del 20 per cento”, chiarisce De Matteis. (segue) (Rpi)