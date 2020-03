Coronavirus: questore De Matteis, a Torino reati in calo dell'80 per cento (2)

- Il questore entra poi nel dettaglio degli arresti dell'ufficio prevenzione generale, il cui lavoro è per il 90 per cento concentrato proprio sullo spaccio: “A gennaio hanno effettuato 194 arresti, a febbraio 203, nei primi 21 giorni di marzo gli arresti sono stati 110”. Modalità dello spaccio che, con le nuove misure in vigore, sono cambiati: “Oggi abbiamo arrestato un nigeriano che aveva 53 grammi di cocaina, quando di solito i pusher hanno con sé 3-4 grammi: evidentemente doveva approvvigionare più clienti”. A fronte di un calo generale della criminalità (“Mancano le occasioni per colpire”), il questore teme un aumento del numero del numero di reati per violenza domestica: “Non lo escludiamo, ma eventualmente emergerà più avanti, quando terminerà la convivenza forzata tra vittime e autori delle violenze”. (Rpi)